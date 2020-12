Incidente in via Nomentana: due feriti - Terzo Binario News

Rilievi affidati alla Polizia locale del Gruppo Parioli

di Claudio Bellumori

Incidente in via Nomentana, all’altezza di viale XXI Aprile. Il sinistro, secondo quanto appreso, ha coinvolto due scooter, uno Yamaha e l’altro della Honda. Due i feriti, trasportati all’ospedale Sandro Pertini e all’ospedale San Giovanni rispettivamente in codice rosso e codice arancione. Il tutto è accaduto alle 14,30 di lunedì 7 dicembre.

Sul posto, per i rilievi, alla Polizia locale del Gruppo Parioli: ai caschi bianchi il compito di accertare l’esatta dinamica dei fatti.