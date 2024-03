Incidente in via Nomentana: due feriti • Terzo Binario News

Un 28enne condotto all’Umberto I in codice rosso, un 22enne trasportato in codice arancione all’ospedale Santo Spirito

Incidente in via Nomentana all’altezza di via Alessandro Torlonia. Per cause in corso di accertamento, alle 22,50 di ieri – 11 marzo – si è verificato lo scontro tra due auto: una Lancia Ypsilon e una Renault Megane. I mezzi, nell’impatto, si sono ribaltati.

Al volante della prima automobile un 28enne italiano, trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I. Nell’altro abitacolo, invece, si trovava un 22enne, anch’egli italiano, condotto all’ospedale Santo Spirito in codice arancione. Nell’urto sono state danneggiate la palina semaforica e quella della pista ciclabile.

Sul posto la Polizia locale del Gruppo II Sapienza con l’ausilio del Gruppo Tiburtino. Nel corso dei rilievi è stata chiusa la complanare di via Nomentana, da via Torlonia in direzione Montesacro.