Incidente in via Laurentina: morto 43enne - Terzo Binario News

Incidente in via Laurentina, all’altezza di via delle Libellule. Un 43enne è morto: l’episodio è avvenuto alle 11,20 di giovedì 5 novembre.

La vittima si trovava a bordo di una Honda Cbr: per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro una recinzione. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario, l’uomo è deceduto sul posto. Non risultano altri veicoli coinvolti.

I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale del Gruppo IX Eur. Alla fine dei primi accertamenti svolti dalla pattuglia dei caschi bianchi, non si esclude che la persona abbia perso il controllo del motoveicolo a seguito di una velocità sostenuta.

c.b.