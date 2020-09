Incidente in via Guglielmo Sansoni: ciclista investito da auto, morto 51enne - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente in via Guglielmo Sansoni, all’altezza del ponte della ferrovia. Un uomo di 51 anni è morto lunedì 14 settembre. Per cause in corso di accertamento, intorno alle 20, è stato investito da un’auto, una Fiat 500, condotta da un 69enne. Il ciclista è deceduto dopo pochi minuti dal trasporto in ospedale.

Sul posto gli agenti della Polizia locale Gruppo V Casilino: ai caschi bianchi il compito di delineare l’esatta dinamica del sinistro.