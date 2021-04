Incidente in via Flaminia: scontro tra due moto e un'auto, disagi alla viabilità - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente in via Flaminia al chilometro 8,700 in direzione Roma. L’episodio è accaduto alle 8 di lunedì 26 aprile. Per cause in corso di accertamento, si è verificato lo scontro tra due moto (Honda Hornet, Piaggio Mp3) e un’auto (Mercedes E400). Il conducente della Hornet, italiano di 58 anni è stato trasportato in codice 3 all’ospedale Sant’Andrea.

I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale del Gruppo XV Cassia. Sono stati registrati problemi alla viabilità.

#info #atac – Linee 32 – 200 e S13 in forte ritardo, per incidente tra privati in via Flaminia #indossasemprelamascherina 😷 #Roma — infoatac +😷= (@InfoAtac) April 26, 2021