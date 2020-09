di Claudio Bellumori

Incidente in via Flaminia, altezza Grottarossa. Per cause in corso di accertamento sinistro ha coinvolto un bus e un’auto, una Citroen C4. L’episodio è avvenuto alle 16 di martedì 1 settembre.

Sul posto le pattuglie della Polizia Locale Gruppo XV Cassia per i rilievi.

Non ci sono stati feriti.