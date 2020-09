Incidente in via Fara Sabina: scontro tra due auto, ferita una ragazza - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente in via Fara Sabina, all’altezza di via Stimigliano. Per cause in corso di accertamento si è verificato lo scontro tra una Mercedes, con al volante un 20enne e una Smart, condotta da una 33enne. La ragazza è stata trasportata in codice arancione all’ospedale Sandro Pertini. L’episodio è avvenuto alle 15 di mercoledì 2 settembre.

I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale del Gruppo II Parioli. Uno dei due veicoli – a quanto pare la Smart – a seguito dell’urto è finito su un fianco.