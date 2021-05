Incidente in via di Valle Muricana: due i feriti - Terzo Binario News

Un 56enne trasportato in codice rosso al Sant’Andrea, un 29enne in codice arancione al San Filippo Neri

Incidente in via di Valle Muricana all’altezza del civico 349. Nel sinistro sono rimasti coinvolti due motoveicoli, una Suzuki e uno scooter Honda Sh. Due anche i feriti: un uomo di 56 anni trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea e un 29enne, soccorso in codice arancione al San Filippo Neri. L’episodio è avvenuto alle 20,40 di mercoledì 19 maggio.

Sul posto per i rilievi la Polizia locale del Gruppo XV Cassia e, in ausilio, i colleghi del Gruppo XIII Aurelio. Ai caschi bianchi il compito di delineare l’esatta dinamica di quanto accaduto.