Incidente in via di Malagrotta: scontro auto-camion Ama, feriti i conducenti - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente in via di Malagrotta, all’altezza via di Casal Lumbroso. Per cause in corso di accertamento si è verificato lo scontro tra una Fiat Punto e un mezzo dell’Ama. L’episodio è avvenuto alle 21 di sabato 4 gennaio. Feriti i due conducenti, trasportati il primo in codice rosso all’Aurelia Hospital e il secondo in codice giallo al San Carlo di Nancy.

Gli agenti della Polizia locale Gruppo XI Marconi hanno dovuto procedere alla chiusura della strada per il tempo necessario alla rimozione dei mezzi coinvolti ed al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Foto D.D. gruppo Facebook Quartiere Massimina