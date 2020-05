Incidente in via di Boccea, morto ciclista: fermato un 35enne - Terzo Binario News

A seguito delle indagini svolte dalla Polizia Locale di Roma Capitale sull’incidente mortale avvenuto sabato sera in via di Boccea, dove ha perso la vita un ciclista di 56 anni, G.P., gli agenti del Comando Generale e del Gruppo Montemario hanno individuato come presunto responsabile un uomo di 35 anni che è stato accompagnato presso gli uffici di via della Consolazione. Questo quanto riferito dai caschi bianchi, in una nota.

Sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Il sinistro è accaduto sabato 2 maggio, intorno alle 20,30: secondo i primi riscontri dei caschi bianchi, la vittima – che si trovava in sella a una bici – è stata colpita da un’auto poi fuggita.

I vigili hanno analizzato l’area del sinistro, rilevando a terra alcuni frammenti della vettura coinvolta e scappata. Inoltre hanno proceduto all’acquisizione delle immagini di videosorveglianza.