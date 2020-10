Incidente in via di Boccea: auto investe tredicenne, ragazzina all'ospedale in codice rosso - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente in via di Boccea, all’altezza del civico 619. Per cause in corso di accertamento una vettura, una Fiat Cinquecento condotta da un 48enne italiano, ha investito una ragazzina di 13 anni di origini camerunensi. L’episodio è avvenuto lunedì 19 ottobre alle 7,50. L’adolescente è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Agostino Gemelli: dalle prime informazioni raccolte non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto, per i rilievi, la Polizia locale del Gruppo Aurelio: ai caschi bianchi il compito di accertare l’esatta dinamica del sinistro.