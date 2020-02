di Claudio Bellumori

Incidente in via della Stazione di Campino, all’altezza del civico 192, zona Morena. Una Renault Clio – per cause in corso di accertamento – è finita contro un palo della luce, che è stato piegato. Questo quanto accaduto alle 19,25 di martedì 4 febbraio.

Sul posto per i rilievi gli agenti del gruppo Appio. Richiesto l’intervento per la riparazione del cordolo di marciapiede.