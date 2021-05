Incidente in via della Stazione di Cesano, all’altezza di via Braccianese. L’episodio è accaduto alle 9,45 di sabato 15 maggio: sul posto per i rilievi la Polizia locale del Gruppo XV Cassia.

Dalle prime informazioni raccolte, nel sinistro è rimasto coinvolto un veicolo: una persona ferita in codice azzurro, quindi in maniera lieve.