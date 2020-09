Incidente in via della Muratella: coinvolti bus e auto, due persone ferite - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente in via della Muratella, all’altezza del civico 165. Per cause in corso di accertamento si è verificato il sinistro che ha coinvolto un bus Tpl e una Fiat Punto. Le due persone a bordo del veicolo sono state trasportate all’Aurelia Hospital: una in codice rosso e l’altra in codice arancione. L’episodio è avvenuto alle 15 di martedì 1 settembre.

Sul posto le pattuglie della Polizia Locale Gruppo XI Marconi: ai caschi bianchi il compito di delineare l’esatta dinamica di quanto accaduto.