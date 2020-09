Incidente in via della Bufalotta: tre feriti - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente in via della Bufalotta, all’altezza di via Olindo Guerrini. Per cause in corso di accertamento sono rimasti coinvolti tre veicoli: una Fiat Punto, un Iveco e una Toyota Yaris Hybrid. È quanto accaduto giovedì 24 settembre intorno alle 13.

Tre le persone ferite, tutte soccorse in codice 1 (rosso): una donna è stata trasportata all’ospedale Sant’Andrea e un’altra al Policlinico Umberto I. Mentre un uomo è stato soccorso al San Giovanni.

I rilievi sono a cura della Polizia locale: ai caschi bianchi il compito di accertare l’esatta dinamica del sinistro.