Incidente in via del Forte Braschi: moto finisce contro due auto in sosta - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente in via del Forte Braschi. Una Honda Montesa – per cause in corso di accertamento – è finita contro due vetture in sosta: una Peugeot 107 e una Fiat Seicento. A bordo della moto un 20enne, ricoverato in prognosi riservata al Policlinico Agostino Gemelli. Questo quanto accaduto martedì 31 dicembre intorno alle 8.

I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale del Gruppo Aurelio. I caschi bianchi, al momento, sono impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.