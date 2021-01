Incidente in via del Foro Italico: morto motociclista - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente in via del Foro Italico, direzione stadio Olimpico. Alle 12.00 di giovedì 28 gennaio le pattuglie del II gruppo Parioli della Polizia Locale sono intervenute per un sinistro stradale avvenuto poco dopo lo svincolo Salaria e che ha coinvolto un 33enne a bordo di una moto Yamaha Mt. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sandro Pertini, dove poi è deceduto nelle ore successive.

Al momento sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti, per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Ulteriori pattuglie sono sopraggiunte in ausilio per agevolare la viabilità nella zona a seguito chiusura temporanea di via del Foro Italico, che si è resa necessaria per eseguire tutti i rilievi del caso. La strada è stata riaperta intorno le ore 17.

🔴🔴🔴CHIUSA rampa di immissione su via del Foro Italico per chi proviene dalla Salaria



🚗🚗🚗Lunghe code su via Salaria a partire da Villa Spada e sulla Tangenziale Est dalla A24 > Stadio #Luceverde #Laziohttps://t.co/lmAiL4SFvY — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) January 28, 2021

Sul posto, per i rilievi, la Polizia locale.