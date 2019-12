Incidente in via dei Monti Tiburtini: investita da auto, morta 79enne - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente in via dei Monti Tiburtini, all’altezza di via Feronia. Una donna di 79 anni è morta: per cause in corso di accertamento l’anziana è stata investita da una Opel Astra. L’episodio è avvenuto alle 12,30 di lunedì 23 dicembre

Rilievi affidati alla Polizia locale di Roma Capitale. La 79enne è il terzo pedone a morire in poche ore. Poco dopo la mezzanotte di domenica 22 dicembre Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, 16 anni, sono morte a Corso Francia, investite da una Renault Koleos, condotta da Pietro Genovese, 20 anni, risultato positivo sia al test alcolemico che a quello tossicologico.