Incidente su viale dei Colli Portuensi: anziana investita da Smart, grave 81enne - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente su viale dei Colli Portuensi, all’altezza del civico 522. Una donna di 81 anni, per cause in corso di accertamento, è stata investita da una Smart For Four, condotta da un 19enne: il giovane si è subito fermato dopo l’urto. L’episodio è accaduto alle 19 di martedì 29 dicembre. L‘anziana è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Camillo.

Sul posto, per i rilievi, le pattuglie della Polizia locale del XII Gruppo Monteverde per i rilievi. Sull’esatta dinamica del sinistro sono in atto le verifiche del caso da parte dei caschi bianchi.

Gli agenti, tra l’altro, hanno provveduto a richiedere le immagini di video sorveglianza della zona, per acquisire ogni elemento utili a ricostruire i fatti. Il veicolo è stato posto sotto sequestro.