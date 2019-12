Incidente in via Cernaia: morto 43enne - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente in via Cernaia, all’incrocio con via Pietro Barbieri. Un 43enne e’ morto: l’uomo era a bordo di uno scooter Honda Sh 125 e, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un autocarro del Servizio Giardini, condotto da un 56enne, che si è fermato a prestare i soccorsi. L’episodio e’ avvenuto alle 8,15 di martedì 31 gennaio.

I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale del Gruppo I Centro (ex Trevi). Il 56enne e’ stato accompagnato all’ospedale Santo Spirito per gli accertamenti di rito.



Sull’ esatta dinamica sono tuttora in corso le indagini da parte dei caschi bianchi.