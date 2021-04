Incidente in via di Casal del Marmo: scontro auto-moto, due feriti in codice rosso - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente in via di Casal del Marmo, all’altezza del civico 288. Per cause in corso di accertamento si è verificato un sinistro che ha coinvolto una Ford Fiesta, con al volante una donna (trasportata in codice rosso al Policlinico Agostino Gemelli) e una moto Honda, il cui conducente è stato condotto in codice rosso all’ospedale San Filippo Neri.

L’episodio è accaduto giovedì 22 aprile alle 20,10. Sul posto, per i rilievi, il Gruppo XIV Monte Mario della Polizia locale.