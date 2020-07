Incidente in via Casal del Marmo, all’altezza del civico 18. Per cause in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto due veicoli: una Fiat Cinquecento e una Fiat Stilo. L’episodio è avvenuto alle 8,20 di lunedì 13 luglio.

Non ci sono stati feriti. Sul posto, per i rilievi, gli agenti della Polizia locale gruppo XIV Monte Mario.