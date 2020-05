Incidente in via Bruno Buozzi, grave 24enne - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente in via Bruno Buozzi. Giovedì 7 maggio – alle 16,15 – si e’ verificato lo scontro tra una Land Rover, condotta da un 40enne e un Kymco People, guidato da un 24enne: il giovane e’ stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santo Spirito.



I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale del II Gruppo Parioli. I mezzi sono stati posti sotto sequestro. Sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.