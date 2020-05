Incidente in via di Boccea: ciclista morto, caccia ad auto pirata - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente in via Boccea. Un uomo 56 anni – alle 20,30 di sabato 2 maggio – è stato trovato morto all’altezza del civico 1115. La vittima, G.P., era in sella a una bicicletta: secondo i primi riscontri sarebbe stato colpita da un’auto poi fuggita.

Le indagini sono a cura della Polizia locale del Gruppo XIV Monte Mario: i caschi bianchi hanno già proceduto ad analizzare l’area del sinistro, rilevando a terra alcuni frammenti della vettura coinvolta e scappata.

Gli agenti, peraltro, stanno procedendo all’acquisizione delle immagini di videosorveglianza della zona, che potrebbero fornire elementi utili al caso.