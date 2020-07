Incidente in via Bergamo. Per cause in corso di accertamento – domenica 26 luglio – si è verificato un sinistro che ha coinvolto un motoveicolo Yamaha 125 e un monopattino. Un 15enne è stato trasportato in codice azzurro al Bambino Gesù. Il tutto è accaduto poco prima delle 18.

I rilievi sono stati affidati al Gruppo Parioli della Polizia locale: ai caschi bianchi il compito di accertare l’esatta dinamica del sinistro.