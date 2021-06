Incidente in via Ardeatina: auto contro cavallo, morto l'animale - Terzo Binario News

Questa notte, in località Lido dei Pini, un uomo di 51 anni alla guida della propria autovettura, Toyota Yaris, in via Ardeatina direzione Anzio, ha impattato contro un cavallo che si trovava libero sulla stessa corsia di marcia.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118, i Carabinieri della Stazione di Lavinio Lido di Enea e vigili del fuoco. L’uomo e stato portato all’ospedale San Camillo in codice rosso e ricoverato in prognosi riservata, non in pericolo di vita.

L’animale e deceduto a seguito dell’impatto. In corso accertamenti sui proprietari dell’animale mediante microchip da parte del personale veterinario intervenuto sul posto. Documenti di circolazione e assicurativi dell’auto in regola, sequestrata assieme al cavallo.