Incidente in via Appia Nuova: autocarro ribaltato, conducente positivo all'alcol test - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente in via Appia Nuova, all’altezza del chilometro 13,300. Un autocarro Volvo FM340 si è ribaltato poco dopo la mezzanotte: sul posto è stato immediato l’intervento della Polizia Locale di Roma Capitale (Gruppo VII Appio) per limitare il più possibile le problematiche legate alla viabilità, in quanto era presente una evidente macchia di gasolio sull’asfalto.

Al volante del mezzo un 38enne, risultato successivamente positivo all’alcol test: l’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Inoltre gli è stata ritirata la patente.

Il sinistro ha comportato comunque dei disagi e ripercussioni sulla carreggiata interna del Raccordo. Sono state registrate code fra via dei Laghi e via delle Capannelle in direzione Centro. Inoltre, è stato disposto un momentaneo restringimento di carreggiata all’altezza dello svincolo interno del GRA. In più, è stata chiusa la corsia di inversione di marcia in direzione Ciampino.