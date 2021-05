Incidente in via Anagnina: due feriti - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente in via Anagnina, all’altezza di via di Casal Morena. Alle 14,30 di martedì 25 maggio – per cause in corso di accertamento – si è verificato il sinistro che ha coinvolto una Bmw e Fiat Panda. Due feriti, entrambi in codice arancione: un uomo trasportato all’ospedale di Frascati e una donna al San Giovanni di Roma.

Code sono state registrate in entrambe le direzioni. I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale Gruppo VII Tuscolano.