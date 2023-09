Incidente in via Alessandria: scontro auto-scooter, 52enne in gravissime condizioni • Terzo Binario News

Incidente in via Alessandria, all’altezza del civico 85. Il tutto è accaduto poco dopo le una di domenica 10 settembre. Il sinistro, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto un’auto, una Volkswagen Polo e uno scooter Yamaha Xenter, quest’ultimo condotto da un 52enne, trasportato al Policlinico Umberto I in gravissime condizioni.

Sul posto la Polizia locale del Gruppo Parioli. Chiusa momentaneamente, per consentire i rilievi, via Alessandria fino a via Reggio Emilia.

Foto Facebook Social Street-Via Alessandria e dintorni