Incidente in Puglia: muore dottoressa romana - Terzo Binario News

Silvia Camilli aveva 32 anni, il sinistro tra Putignano e Gioia del Colle, in provincia di Bari

Tragedia nella mattinata di mercoledì 30 dicembre. Silvia Camilli, dottoressa romana di 32 anni e residente a Gioia del Colle, in provincia di Bari, è morta in un incidente stradale. La ragazza, specializzanda dell’Università di Tor Vergata, lavorava all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Putignano.

Il sinistro è avvenuto sulla strada provinciale 106, tra Putignano e Gioia. Stando alle prime informazioni raccolte, la vittima rientrava a casa dopo il turno di lavoro. Era a bordo di una Toyota Aygo: la vettura, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata ed è uscita fuori strada.

Sul posto il personale dei Vigili del fuoco, la Polizia locale e gli agenti della Polizia di Stato.

Foto Facebook