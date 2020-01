Ieri notte un ragazzo è caduto rovinosamente dal motorino finendo in coma controllato. Il sinistro è avvenuto in via Flavia.

Il giovane, un minorenne di Ladispoli, è stato prima portao al Pit e poi in elisoccorso al Gemelli dove lo hanno preso in carico i medici tenendolo in coma controllato. I rilievi del sinistro li hanno effettuati i Carabinieri.