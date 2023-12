Incidente in moto a Civitavecchia, lunedì i funerali di Giordano Sacchetti • Terzo Binario News

Il giovane rimasto vittima dello scontro di via Ascanio Fiori all’uscita da scuola ha commosso la città: oggi niente accensione delle luminarie

Lunedì a Civitavecchia presso la chiesa evangelica di via dei Bastioni si celebreranno le esequie di Giordano Sacchetti, il giovane rimasto ucciso ieri in un incidente stradale in via Ascanio Fiori dove si è schiantato con la moto.

Alle 14 l’appuntamento per l’ultimo saluto al 17enne.

Ma è tutta Civitavecchia ad essere scossa per l’accaduto.

Lo si è visto quando decine di ragazzi hanno atteso che il Giordano fosse trasportato in ospedale e che i rilievi venissero completati.

La nota del sindaco Ernesto Tedesco e l’accensione delle luminarie cittadine prevista per oggi che invece non ci sarà.

Infine la Civitavecchia Futsal, squadra in cui Giordano Sacchetti militava che ha annullato tutti gli incontri delle sue compagini giovanili.