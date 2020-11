Incidente Galleria Giovanni XXIII: una 23enne si presenta in caserma - Terzo Binario News

Grave un 19enne, indaga la Polizia locale

Una ragazza di 23 anni, nella mattinata di martedì 17 novembre, si è presentata alla stazione dei carabinieri di Rignano Flaminio. Questo quanto confermato a Terzo Binario – nella serata odierna – dalla Polizia locale di Roma Capitale. La giovane ha una Fiat Cinquecento rossa: lo stesso colore delle parti del veicolo ritrovati dagli agenti del Gpit (Gruppo pronto intervento traffico) sabato 14 novembre, durante i rilievi del sinistro in cui è rimasto coinvolto un 19enne, che si trovava a bordo di un Kymco Agility e che è rimasto ferito in maniera grave.

I militari dell’Arma hanno proceduto con la denuncia della ragazza. I caschi bianchi, nel frattempo, hanno posto sotto sequestro il veicolo. Le dichiarazioni raccolte dai carabinieri e gli atti saranno trasmessi alla Polizia locale e ci saranno ulteriori approfondimenti.

“Gabriel è gravissimo, un’auto ha investito il suo motorino senza fermarsi. Appello a testimoni dei genitori del ragazzo ferito a #Roma, alle 21:45 di sabato 14 novembre, nella Galleria Giovanni XXIII prima dell’uscita su via Trionfale. A terra un faro e parti di un veicolo rosso. Qualcuno ha informazioni utili?”. Questo il post lanciato sulla pagina Facebook di Chi l’ha visto?: a seguire ci sono stati, come detto, gli sviluppi su una vicenda in relazione alla quale, chi indaga, sta raccogliendo i pezzi per fare piena luce e per delineare con esattezza la dinamica dei fatti.

