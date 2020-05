Incidente frontale sull'Aurelia: traffico in tilt a Santa Marinella - Terzo Binario News

Pochi istanti fa si è verificato un incidente frontale fra due utilitarie all’incrocio fra la statale Aurelia e via delle Dalie. A scontrarsi una Fiat 600 e una Matiz entrambe guidate da due signore anziane di Santa Marinella.

Una percorreva la consolare mentre l’altra si è immessa in direzione sud. Per una delle due si è reso necessario un trasporto preventivo in ospedale sebbene le sue condizioni fossero rassicuranti.

Il traffico in zona ovviamente è impazzito tant’è vero che la stessa comandante della Polizia Locale Keti Marinangeli è al lavoro per gestire il flusso con la Municipale ed effettuare i rilievi

Necessario l’ausilio di una gazzella dei Carabinieri della compagnia di Civitavecchia oltre agli uomini del Nucleo Sommozzatori.