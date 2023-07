Incidente frontale sull'Aurelia a Ladispoli, ferite due donne • Terzo Binario News

Lo schianto al km 36,700, i pompieri di bracciano le hanno estratte dalle lamiere mentre è atterrata l’eliambulanza

Alle ore 14.10 i Vigili del fuoco di Bracciano sono intervenuti per incidente stradale al chilometro 36,700 della via Aurelia, comune di Ladispoli.

Due autovetture, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate violentemente subendo un impatto frontale. Nelle due auto c’erano solo le conducenti.

Arrivati sul posto i Vvf hanno subito estricato dalle lamiere una delle due conducenti ed affidata alle cure del personale sanitario del 118. Successivamente veniva trasportata tramite elisoccorso all’ospedale Gemelli in Roma Roma.

La conducente della seconda macchina veniva trasportata in ospedale tramite ambulanza. Sul posto erano presenti il personale sanitario del 118, l’elisoccorso, la Polizia locale di Ladispoli per i rilievi del caso e una pattuglia della Guardia di Finanza.