Pattuglie della Polizia Locale del gruppo VIII Tintoretto sono intervenute intorno alle ore14:30 in via Ostiense intersezione via Giovanni da Empoli, per un incidente che ha coinvolto un bus turistico ed un rider, un uomo di nazionalità Bengalese di 29 anni che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Camillo.

In corso accertamenti per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.