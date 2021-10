Incidente fra smart alla Farnesina, intervento di Roma Capitale - Terzo Binario News

Ieri , verso le 21.45 circa, pattuglie del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute in Via del Foro Italico, all’ altezza del Ministero degli Affari Esteri, per i rilievi di un incidente tra due veicoli smart.

La prima, per cause da accertare, si è ribaltata e ha urtato il secondo veicolo. I due conducenti , entrambi uomini italiani, uno di 23 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Gemelli e uno di 22 anni in codice verde a Villa Sa Pietro.

Sono in corso da parte della Polizia Locale ulteriori verifiche per stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

Tra le ipotesi al vaglio non si esclude che il conducente del veicolo ribaltato abbia dovuto eseguire una manovra improvvisa per evitare un pedone che camminava sulla carreggiata .