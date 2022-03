Incidente fra due vetture: un morto un uomo sull'Ardeatina - Terzo Binario News

I pompieri hanno estratto quattro feriti in codice rosso; uno è un bambino

Alle 19 circa di ieri sera, la Squadra Operativa VVF 11/A del distaccamento Eur, è intervenuta in via Ardeatina direzione fuori Roma al km 16,400, per un incidente stradale tra due autovetture.

I Vigili del Fuoco intervenuti hanno estratto dalle lamiere tre persone tra cui un bambino, le quali sono state trasportate dai sanitari del 118 in ospedale in codice rosso.

Il IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale è intervenuto per i rilievi del sinistro. Si è tratttoa di uno scontro frontale laterale, che ha coinvolto una Alfa Romeo Mito e una Ford Fiesta.

Deceduto il conducente della Ford Fiesta, che dall’impatto è finito contro il muro. Si tratta di un uomo di nazionalità argentina di 52 anni.

Feriti il conducente e i passeggeri dell’Alfa Romeo. Il conducente, un italiano di 49 anni, è stato trasportato in codice arancione all’ospedale S. Eugenio; la passeggera, donna italiana di 51 anni, trasportata in codice rosso al S. Giovanni, un bambino di circa 5 anni, trasportato in codice arancione al Bambino Gesù e un ragazzo di 28 anni, trasportato in codice rosso al S. Camillo. In corso accertamenti tecnici per risalire all’esatta dinamica del sinistro.