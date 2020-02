Incidente fra bisarca e vettura: due morti e un ferito grave a Colonna - Terzo Binario News

Intorno alle 6.30 presso Colonna, all’altezza del km 25 di via Casilina, una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta per un incidente stradale avvenuto tra una bisarca ed un’autovettura con all’interno tre persone di cui due decedute ed una terza trasportata in ospedale dal 118. Polizia stradale e personale Anas presenti sul posto per la viabilità

Sulla statale 6 Casilina è provvisoriamente chiuso in entrambe le direzioni il tratto in corrispondenza del km 25,000 in località Colonna, nel territorio della città metropolitana di Roma Capitale, per incidente.

La circolazione viene deviata al km 26,000 in direzione Roma per Colonna e al km 21,000 in direzione Frosinone per Ferriera.

Sul posto è presente il personale di Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.