Incidente fra auto e scooter, gravi due minorenni di Civitavecchia - Terzo Binario News

Due 17enni sono rimasti gravemente feriti, ieri sera, in un incidente stradale avvenuto in via dei Biancospini a Civitavecchia.

Il sinistro è avvenuto poco prima delle 21 quando i giovani, un ragazzo e una ragazza, entrambi studenti di Civitavecchia che viaggiavano su uno scooter Aprilia Scarabeo, si sono scontrati con una Dacia Duster guidata da un 49enne del posto.

Sul posto i carabinieri del Radiomobile di Civitavecchia e le ambulanze i cui operatori hanno trasportato i ragazzi in ospedale per le fratture riportate in particolare agli arti inferiori.

Per il giovane si è reso necessario l’elitrasporto al policlinico Gemelli di Roma, mentre la ragazza è stata ricoverata al San Paolo di Civitavecchia.

Le prognosi sono riservate per entrambi ma gli studenti non in pericolo di vita.