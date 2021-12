Incidente fra auto di cui una a gpl: intervento dei pompieri a Civitavecchia - Terzo Binario News

I Vigili del fuoco di Civitavecchia, intorno alle ore 18.30, sono intervenuti per incidente stradale verificatosi in via del Lazzaretto, all’altezza dell’ingresso al porto.

A scontrarsi sono state due auto di media cilindrata, una delle quali alimentata a gpl.

Giunti sul posto i Vvf hanno affidato gli occupanti delle auto alle cure del personale sanitario ed in seguito hanno messo in sicurezza l’area e le vetture.

La dinamica dell’incidente la sta ricostruendo la Polizia locale presente sul posto.