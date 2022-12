I vigili del fuoco di Viterbo sono al lavoro dalle 11 per un treno che ha investito un’automobile, con 2 adulti e 2 minori a bordo, ad passaggio a livello a Vitorchiano.

Trasportate in ospedale le 4 persone a bordo del veicolo, sono al momento in corso le operazioni per la rimozione dell’autovettura dai binari.

Pubblicato giovedì, 29 Dicembre 2022 @ 13:09:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA