Incidente di un monopattino contro un'auto al Tiburtino: bengalese 27enne in codice rosso - Terzo Binario News

Intorno alle ore 16,30 di oggi in via Tiburtina prossimità civico 652 intervento delle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, IV Gruppo Tiburtino, per un incidente che ha visto coinvolta un’auto fiat panda ed un monopattino.

Il conducente del monopattino, cittadino del Bangladesh di 27 anni, è rimasto ferito e trasportato al Policlinico Umberto I in codice rosso.

La conducente dell’auto, donna italiana di 56 anni, si è subito fermata per allertare i soccorsi. Sono in corso gli accertamenti da parte dei caschi bianchi per ricostruire esatta dinamica dell’incidente.

Gli agenti hanno proceduto all’immediata acquisizione delle immagini degli impianti di videosorveglianza siti nella zona e posto sotto sequestri entrambi i mezzi.