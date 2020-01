Incidente in A12 la notte di Capodanno nel tratto compreso fra Fregene e Torrimpietra in direzione Civitavecchia.

Nonostante fosse piena notte, si sono formate delle code intorno all’1.30 e a un certo punto si è resa necessaria la chiusura dello svincolo di Fregene in ingresso alla A12. Questo per permettere l’arrivo dei soccorsi. Due i feriti gravi. Polizia Stradale sul posto per la gestione dell’emergenza.