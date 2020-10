Incidente Corso Trieste: scontro tra due motoveicoli, donna muore poco dopo il trasporto in ospedale - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente su Corso Trieste, all’intersezione con via Nomentana. Il sinistro – intorno alle 16 di venerdì 23 ottobre – ha interessato due motoveicoli. Un uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni, una 38enne invece è stata condotta in gravissime condizioni al Policlinico Umberto I. La donna è deceduta poco dopo il trasporto in ospedale.

Sul posto per i rilievi la Polizia locale del Gruppo Parioli: ai caschi bianchi il compito di accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Tra le ipotesi al vaglio non è escluso il coinvolgimento di un terzo veicolo.

🔴#Roma #incidente – Via Nomentana code altezza Corso Trieste ><



⚠ ⭕ Chiusa da Via Zara > Piazzale di Porta Pia, deviazioni sulla laterale#luceverde #Lazio — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) October 23, 2020