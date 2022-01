Incidente con auto ribaltata a Bracciano: estratta la 65enne ferita - Terzo Binario News

Al lavoro i Vigili del Fuoco, rilievi dei Carabinieri e soccorsi Ares con automedica Heart Life

Alle ore 12:00 circa, la Squadra Operativa VVF del distaccamento di Bracciano è intervenuta per incidente stradale in via Perugini incrocio Via Braccianese.

Due autovetture sono rimaste coinvolte e l’intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso l’estrazione di una persona, affidata prontamente alle cure del 118.

Si tratta di una 65enne di Bracciano in codice giallo, sebbene per dinamica sia stato allertato l’elisoccorso Pegaso. Sul posto l’automedica Heart Life è l’ambulanza Ares.

Nell’altra vettura coinvolta, una coppia di coniugi di Trevignano.

Carabinieri di Bracciano sul posto per quanto di loro competenza.