Incidente all'Ostiense: scontro auto-scooter, un morto - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente in via Marco Polo, all’altezza di piazzale Ostiense. Per cause in corso di accertamento si è verificato lo scontro tra una Ford Fusion e un ciclomotore EcoDream. L’episodio è avvenuto nelle prime ore della mattina di domenica 22 dicembre. Il conducente dello scooter è stato trasportato all’ospedale Sant’Eugenio, dove è deceduto poco dopo. A bordo dell’automobile un 79enne, sottoposto agli accertamenti di rito. Entrambi i veicoli sono stati sequestrati.

I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale del I Gruppo Trevi della Polizia. Si è aggravato così il bilancio dei morti sulle strade della Capitale. A Corso Francia due ragazzine di 16 anni sono decedute, investite da una Renault Koleos condotta da un 20enne, poco dopo la mezzanotte.