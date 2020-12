Incidente all'Eur: perde controllo dell'auto e impatta contro il bus, morto 74enne - Terzo Binario News

Incidente all’Eur. Un uomo di 74 anni è morto: l’anziano era a bordo di una Citroen C4 quando, per cause in corso di accertamento, ha impattato contro un bus dell’Atac (linea 762). L’episodio è avvenuto alle 12,30 di giovedì 3 dicembre in via dell’Arte.

Gli agenti della Polizia Locale Gruppo IX Eur sono arrivati sul posto pochi minuti dopo ed hanno tentato di rianimare l’uomo, che però è deceduto pochi minuti dopo l’arrivo all’ospedale Sant’Eugenio.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Tra le ipotesi non si esclude un malore come causa dell’incidente. I due mezzi sono stati posti sotto sequestro.

c.b.