Incidente alle Idrovore di Fiumicino: 71enne elitrasportato in codice rosso al Gemelli - Terzo Binario News

Sul posto Vigili del Fuoco e Polizia locale per i rilievi

Incidente grave in via delle Idrovore di Fiumicino, all’incrocio con via Coccia di Morto, sul quale sono intervenuti sul posto il personale Vvf di Ostia, quello di Cerveteri e del Nucleo SAF ,che hanno estratto dall’abitacolo di un’autovettura ribaltata, un uomo di 71 anni.

L’autovettura Citroen C4, guidata dall’uomo, ha perso il controllo ed è uscita fuori strada ribaltandosi. I Vvf causa presenza corso d’acqua, sono intervenuti con adeguati DPI per auto protezione in ambiente acquatico (idrocostume).

Come precisano dalla Polizia Locale di Fiumicino, le cause del sinistro al momento sono imprecisate.

L’uomo è stato affidato al 118, ed elitrasportato in codice rosso al policlinico Gemelli.