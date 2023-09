Sul posto l’eliambulanza

Incidente alla Massimina. Per cause in corso di accertamento si è verificato lo scontro tra un’auto e un monopattino, su cui si trovava un 16enne, elitrasportato in ospedale. L’episodio è avvenuto oggi, 23 settembre, alle 13, in via Alessandro Santini.

Sul posto, per i rilievi, le pattuglie della Polizia Locale del Gruppo Monteverde.